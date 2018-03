Homem tenta baixar as calças em festa da rainha Um homem tentou baixar as calças enquanto corria pelo gramado do Palácio de Buckinham, durante uma festa oferecida pela rainha Elizabeth II. Os convidados aplaudiam e gritavam enquanto um guarda vestido no traje cerimonial vermelho e gola branca franzida perseguia e finalmente conseguiu derrubar o invasor, que se aproximava da tenda de chá real. Não está claro se a rainha testemunhou o incidente. Há um mês, Aaron Barschak, que se definiu como ?terrorista comediante?, invadiu a festa de aniversário do príncipe William no Castelo de Windsor.