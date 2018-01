Homem tenta roubar máquina de doces da delegacia Enquanto esperava seu amigo ser processado por dirigir embriagado na manhã da última sexta-feira no Departamento de Polícia de Rotterdam, Adam Jewett, de 21 anos, pegou a máquina de doces que ficava na sala de espera da delegacia e saiu com ela pela porta, disseram as autoridades locais. Jewett estava no mesmo veículo de Zachary Peek, o acusado em questão, que foi parado pela polícia às 3h00, disse a polícia. Um atendente da delegacia, observando os vídeos de segurança, viu Jewett saindo com a máquina e avisou o policial Stephen Dixon, que encontrou Jewett no estacionamento com a máquina. Após ser pego em flagrante, Jewett foi acusado de infração leve, disse a polícia.