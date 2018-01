Homem tenta seqüestrar avião na Austrália e fere tripulantes Armado com dois pedaços afiados de madeira, um homem atacou em pleno vôo dois comissários de bordo quando tentava invadir a cabine do piloto. Aparentemente, tratava-se de uma tentativa de seqüestro da aeronave, que fazia um vôo doméstico na Austrália, informaram autoridades locais. Em meio a gritos e ameaças por parte do agressor, tripulantes e passageiros da aeronave conseguiram dominá-lo e desarmá-lo. "Acreditamos que ele estivesse tentando seqüestrar o avião, disse Stephen Cato, agente da polícia federal citado pela Australian Associated Press. Feridos, os comissários de bordo - um homem de aproximadamente de 30 anos e um mulher de pouco mais de 20 anos - foram levados a um hospital de Melbourne depois que o avião retornou a seu local de origem. O ataque, tratado como um dos piores incidentes da história da aviação australiana ocorreu quando o avião já havia cumprido cerca de 10 minutos de um vôo da companhia Qantas entre Melbourne e Launceston, na Tasmânia, um Estado insular australiano. De acordo com uma porta-voz da polícia local, a identidade do agressor só será revelada depois da apresentação formal das acusações contra o suspeito. O ministro dos Transportes da Austrália, John Anderson, descreveu o agressor como "emocionalmente instável" e disse acreditar que a ação não está ligada a um possível ato de terrorismo. Em Camberra, o primeiro ministro da Austrália, John Howard, disse hoje que a rede extremista Al-Qaeda planejou ataques contra a Austrália "muito antes" dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. A declaração de Howard foi feita durante discurso pronunciado no Parlamento, citando relatório do serviço secreto australiano. Segundo ele, militantes da Al-Qaeda planejavam atacar o país entre 2000 e 2001. O primeiro-ministro não forneceu detalhes sobre as fontes da informação nem sobre os supostos alvos da Al-Qaeda.