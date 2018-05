Homem tenta sequestrar avião na Europa e levá-lo à Líbia

A tentativa de sequestro ocorreu por volta das 16h30 (de Brasília). O suspeito dominou uma comissária de bordo, ameaçando-a com uma faca, mas foi contido por outros membros da tripulação.

O incidente aconteceu em um voo da Alitalia entre Paris e Roma. O avião desceu no aeroporto romano de Fiumicino pouco mais de 30 minutos depois do incidente e o suspeito foi entregue à polícia italiana, informou a Ansa.

A identidade e os motivos do suspeito ainda são desconhecidos. Citando fontes na polícia italiana, a Ansa limitou-se a informar que o homem detido era do Casaquistão. As informações são da Dow Jones.