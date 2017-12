Homem tenta seqüestrar avião para mudar destino do vôo O passageiro armado que tentou seqüestrar neste sábado um avião da companhia South African Airlines fez isso porque queria ir a Maputo, capital de Moçambique, em vez da Johanesburgo, informou a emissora de rádio estatal "SABC". Pouco após a decolagem do aeroporto internacional da Cidade do Cabo, o vôo da South African Airlines com destino a Johanesburgo teve que retornar e aterrissar devido à ameaça de um dos passageiros. Jacqui O´Sullivan, de 21 anos, exigiu ter acesso à cabine do piloto porque queria desviar o avião para Maputo. Quando lhe disseram que isso não era possível, ele ameaçou a aeromoça com uma agulha hipodérmica. Três passageiros conseguiram controlá-lo. O jovem, de nacionalidade zimbabuana, é um estudante da universidade da Cidade do Cabo e, segundo relatórios policiais, estava mentalmente perturbado. O jovem está sob custódia policial e pode responder pelo ato na Justiça.