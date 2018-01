Homem traído tenta vender mulher para o amante Cansado de tentar reconquistar a mulher, que há anos mantinha uma relação extraconjugal, um homem de Badulla, no Sri Lanka, acabou radicalizando: redigiu um contrato de venda e "passou" ao amante a propriedade da mulher infiel. Assinado o documento, o marido, cujo nome não foi identificado, tratou de anexar ao documento selos no valor de duas rupias - o equivalente a alguns centavos de dólar -, como "preço" fixado pela esposa e comprovante de pagamento de impostos sobre a transação. O negócio só não deu certo porque, ao tentar protocolar o contrato, as autoridades do Sri Lanka alegaram que as leis do país "ainda não contemplam" esse tipo de negócio.