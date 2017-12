´Homem uva´ consegue colocar 116 uvas de uma vez na boca Um homem americano conseguiu atirar 116 uvas na sua boca em três minutos. Com o feito, ele espera entrar para o livro dos recordes, disse sua equipe de publicidade nesta sexta-feira. Ao atingir sua meta, o texano Steve "Homem uva" Spaldin, de 44 anos, também quebrou um recorde pessoal, ao usar a boca para pegar 1.203 uvas a uma distância de meio metro, durante meia hora. Não foi registrada a presença de oficiais do Guiness Book durante o feito de Spaldin, que aconteceu no icônico Opera House, em Sidney, na Austrália. De acordo com auxiliares do "Homem uva", o inusitado desafio gastronômico foi gravado e o material pode ser enviado para os responsáveis pelo livro do recordes, na esperança de conseguir registrar o novo recorde de velocidade e capacidade de armazenar uvas na boca. Não existe esta categoria no livro.