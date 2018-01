Homem vestido de gorila rouba bananas em Hong Kong Um homem disfarçou-se de gorila, roubou um cacho de bananas da barraca de uma senhora idosa no centro de Hong Kong e foi perseguido pela comerciante, informaram a imprensa local e autoridades do território. Tse Lai, a comerciante de 80 anos, tropeçou e caiu quando corria atrás do ladrão. Inicialmente, ela pensou tratar-se de um fantasma. "A princípio, não me dei conta de que era um gorila. Tudo o que vi foi algo grande, negro e peludo", disse a mulher, citada pelo South China Morning Post. "Pensei que fosse um fantasma e tentei afugentá-lo com uma vassoura." Tse recebeu atendimento médico por um ataque dos nervos e teve alta mais tarde, prosseguiu o jornal. Carrie So, porta-voz da polícia, disse que o homem não foi identificado pelas autoridades, mas sabe-se que foi contratado por um estúdio de televisão para gravar uma "pegadinha". O diretor do estúdio foi interrogado, mas a polícia o libertou sem efetuar prisões, prosseguiu a porta-voz.