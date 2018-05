Homem vestido de Papai Noel rouba bar nos EUA Um homem vestido de Papai Noel roubou na noite de ontem um bar de um iate clube de Rhode Island, nos Estados Unidos. Uma garçonete estava sozinha no local quando um homem corpulento e com traje e chapéu vermelhos, barba branca e um saco entrou no bar e sacou uma pistola, segundo as autoridades.