Homenagem à baleia Keiko reúne centenas nos EUA Centenas de pessoas participaram no fim da noite de sexta-feira de uma cerimônia em homenagem à baleia orca Keiko, que protagonizou três filmes durante a década de 90 e se tornou centro de uma campanha ambientalista. Ela morreu em dezembro último, em águas territoriais norueguesas vítima de uma provável pneumonia. Cerca de 700 pessoas, idosos em sua maioria, foram às instalações do Aquário da Costa do Oregon, onde Keiko passou mais de dois anos até ser levada à Islândia. A transferência dela foi determinada após intensa mobilização para retirá-la de um parque no México e devolvê-la a seu habitat natural. Depois de aclimatar-se na Islândia, Keiko foi solta no mar em 2002. Cerca de um ano depois, morreu.