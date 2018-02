Homens armados atacam base militar no sul da Líbia

Saad al-Orfi afirmou ainda que os agressores estavam fortemente armados e entraram em confronto com as tropas do governo que estavam na base. Um coronel e um soldado foram mortos no combate. Outros dois militares ficaram feridos.

O porta-voz identificou os agressores como líbios, mas revelou que uma investigação está em andamento para determinar quem eram eles. Dois anos após a guerra civil no país, o fraco governo central da Líbia ainda enfrenta dificuldades com as poderosas milícias e se esforça para criar um nova polícia e um novo exército. As informações são da Associated Press.