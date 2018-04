Homens armados atacam embaixada de Israel na Mauritânia

NUAKCHOTT - Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque cometido na madrugada desta sexta-feira, 1º, contra a Embaixada de Israel em Nuakchott, na Mauritânia. <br><br> O ataque contra a representação diplomática israelense foi cometido por seis homens armados. Segundo relatos de testemunhas, eles teriam chegado em um veículo, estacionado em uma discoteca próxima e começado a atirar. <br><br> Os guardas da embaixada revidaram ao ataque. Os militantes teriam gritado "Alá é grande" e depois fugido. <br><br> Uma mulher de nacionalidade francesa estaria entre os feridos. <br><br> Fontes da segurança mauritanas afirmaram que outro veículo que pode ter sido usado no ato foi abandonado no local, que permanece isolado pela polícia. <br><br> O ataque contra a representação israelense, que, por enquanto não foi reivindicado por nenhum grupo, ocorre depois que vários partidos políticos mauritanos expressaram seu desejo de que a Mauritânia corte relações diplomáticas com Israel. <br><br> A segurança interna da Mauritânia tem causado preocupação após a realização de ataques terroristas atribuídos à chamada Al-Qaeda no Magreb Islâmico, o antigo Grupo Salafista para a Pregação e o Combate, que atuava inicialmente na Argélia. <br><br> Recentemente, o Rali Dacar foi suspenso depois que os serviços de inteligência franceses alertaram para o risco da realização de atentados contra os participantes da prova, que tem várias etapas no território do país. <br><br> O governo da Mauritânia lamentou a decisão dos organizadores da prova esportiva, e afirmou que os últimos assassinatos registrados em seu território foram "casos isolados".