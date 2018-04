Homens armados incendeiam 14 caminhões-pipa da Otan no Paquistão

ISLAMABAD - Um grupo de homens armados ateou fogo na noite de sexta-feira em 14 caminhões-pipa da Otan na província paquistanesa do Baluchistão, sem deixar vítimas, informou uma fonte policial.

Os criminosos entraram em um hotel na localidade de Dera Murad Jamali, onde estavam estacionados os caminhões, e incendiaram os veículos.

As provisões para as tropas da Otan destacadas no Afeganistão costumam chegar pelo porto paquistanês de Karachi, de onde são transportadas através das principais passagens fronteiriças ao território afegão.

A mais importante delas é a conturbada passagem de Khyber, que o Paquistão fechou em algumas ocasiões como medida de pressão aos Estados Unidos.