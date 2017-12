Homens armados invadem escola e seqüestram funcionários em Bagdá Um grupo de homens armados invadiu uma escola de Latifiya, ao sul de Bagdá, e seqüestrou a diretora, um professor e um dos supervisores do centro, segundo fontes policiais. Os seqüestradores invadiram a escola "Al Ameriya" após a saída dos alunos e não deram nenhuma explicação antes de capturar os três funcionários, que foram levados a um local desconhecido. Latifiya está localizada no chamado "triângulo da morte", no qual os insurgentes agem freqüentemente e centenas de pessoas morreram desde a queda do regime de Saddam Hussein, há três anos.