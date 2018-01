Terroristas invadem hotel de luxo em Cabul, no Afeganistão

Pelo menos quatro homens fortemente armados invadiram o hotel Intercontinental de Cabul, na capital do Afeganistão, neste sábado, 20, e trocam tiros com as forças de segurança do país. Até o momento um dos terroristas foi detido, informa a agência de notícias Bloomberg.

Ainda não há informações sobre vítimas entre funcinários e hóspedes, e nenhum grupo reivindicou a responsabilidade.

O porta-voz do Ministério do Interior, Nayib Danish, confirmou o ataque à AFP sem fornecer mais detalhes. "O hotel Intercontinental está sob ataque de terrroristas, e as forças de segurança estão atuando no local", afirmou Danish. Ele informou também que um terrorista foi detido e morreu após a entrada das forças policias no hotel, segundo a agência de notícias Bloomberg.

+++ ONU condena atentado em Cabul e sobe para 15 o número de mortos

O ataque começou com uma explosão e uma queda de energia, disse uma fonte nos serviços antiterroristas. Os terroristas teriam usado bombas no quarto andar do prédio, e se entrincheirado no segundo andar do edifício.

"Posso ouvir disparos no primeiro andar, mas não vejo onde eles estão, estamos nos escondendo nos nossos quartos, para que os serviços de resgate cheguem em breve", disse um cliente do estabelecimento à AFP sob condição de anonimato.

De acordo com um jornalista da AFP presente não muito longe, as principais estradas que levaram ao estabelecimento, localizado em uma colina a oeste de Cabul, estavam fechadas ao trânsito.

O Hotel Intercontinental em Cabul já foi alvo de um ataque reivindicado pelos talibãs em junho de 2011, que deixou 21 mortos. Desde então, o hotel estava sob forte vigilância, com acesso reservado. Na ocasião, o cerco ao hotel durou ao menos cinco horas.

O hotel Intercontinental de Cabul é um estabelecimento de luxo e muito frequentado por estrangeiros. Na manhã de sábado, houve uma conferência sobre presença chinesa e investimento no Afeganistão.