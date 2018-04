Homens armados matam 12 pessoas no México Pelo menos 12 pessoas, entre elas cinco crianças, foram mortas por um grupo armado no Estado mexicano de Tabasco. Os crimes ocorreram na noite de sábado, quando homens armados abriram fogo contra a casa do policial Carlos Reyes, matando ele, cinco crianças, entre elas uma de dois anos, e outros cinco adultos. A informação foi divulgada pelo procurador de Justiça de Tabasco, Alex Alvarez. Um vendedor de rua também foi morto no tiroteio. Alvarez disse que outras três pessoas se feriram no incidente, ocorrido no povoado de Monte Largo. A polícia ainda não determinou o motivo do ataque, mas Alvarez disse que Reyes encabeçou na quarta-feira uma perseguição e revistas em duas casas que terminaram na prisão de sete homens armados e na prisão de outros três.