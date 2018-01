Homens armados seqüestram 24 pessoas e matam 20 no Iraque Homens armados invadiram uma estação rodoviária a nordeste de Bagdá e seqüestraram 24 pessoas nesta quarta-feira para mais tarde matarem 20 de seus reféns, informaram autoridades locais. As outras quatro pessoas foram resgatadas. Um general iraquiano disse que as vítimas do ataque, que ocorreu em Muqdadiyah, a 90 quilômetros de Bagdá, eram xiitas, mas policiais disseram que a identidade delas ainda não foi confirmada. Os homens armados chegaram à estação a bordo de diversos carros por volta das 6h locais. Eles obrigaram pessoas que esperavam na estação a entrarem em quatro carros e fugiram. O general Ahmed al-Awad, comandante da 5ª Divisão do exército iraquiano, disse a uma emissora de televisão que 20 corpos foram encontrados mais tarde e que quatro reféns foram resgatados. Segundo ele, todas as vítimas eram árabes xiitas. A polícia, por sua vez, informou que as identidades não foram confirmadas e ainda não se sabe se todas as vítimas eram xiitas. O massacre ocorre um dia depois de mais de 60 pessoas terem morrido em episódios de violência ocorridos no Iraque, a maior parte em Bagdá e seus arredores. Mais 11 pessoas morreram em explosões e outros ataques ocorridos nesta quarta-feira em diversas partes do Iraque em meio a persistentes episódios de violência sectária.