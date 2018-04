Homens armados sequestram britânico na Somália Homens armados usando máscaras sequestraram um britânico e um trabalhador somali da organização não-governamental (ONG) Save the Children de um complexo no oeste da Somália, disse hoje Moalim Bashir, testemunha do episódio. Um funcionário somali que trabalha para tentar resolver o sequestro afirma que o empregado somali da ONG Save the Children foi libertado e já está com sua família.