Homens armados seqüestram diplomata iraniano em Bagdá Homens armados seqüestraram um diplomata iraniano em Bagdá, no domingo, segundo autoridades iraquianas. Nesta terça-feira, o Irã condenou o ato e responsabilizou os Estados Unidos pela vida e segurança do seqüestrado. O porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Mohammad Ali Hosseini, disse que homens armados que vestiam uniformes do Exército iraquiano seqüestraram Jalal Sharafi, o segundo secretário na embaixada iraniana enquanto ele dirigia para Bagdá no domingo. Essa unidade é o 36o Batalhão de Comando, que lida com operações especiais e muitas vezes trabalha junto com as forças militares no Iraque, segundo a autoridade. O porta-voz militar americano em Bagdá, Coronel Christopher Garver, disse que as tropas dos Estados Unidos e do Iraque não estão envolvidos com este incidente. "Nós checamos nossas unidades e nenhuma delas participou deste seqüestro", disse Garver. No entanto, ele não confirmou se Jalal Sharafi foi realmente detido. Forças norte-americanas no Iraque prenderam vários iranianos, incluindo alguns diplomatas, durante o último mês. Washington acusa Teerã de fornecer apoio a militantes que lutam contra forças dos EUA no Iraque. Teerã nega. Resposta do Irã O Irã condenou nesta terça-feira o seqüestro do diplomata Jalal Sharafi em Bagdá e disse que os Estados Unidos são responsáveis por sua vida. O porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Mohammad Ali Hosseini, disse que os "seqüestradores operavam com a supervisão das Forças americanas no Iraque", segundo uma agência de notícia local informou. "O Irã condena fortemente este ato agressivo, que é uma violação de uma lei internacional", disse Hosseini. "O Irã responsabiliza os Estados Unidos pela segurança e vida do diplomata".