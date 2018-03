Homens armados sequestram pai do vice-chanceler sírio

Ninguém ainda se responsabilizou pelo ato, que foi reportado primeiro pelo Observatório Sírio para Direitos Humanos. O chefe do observatório, Rami Abdel Rahman, disse à France Presse (AFP) mais cedo que o pai de Muqdad, cujo nome não foi divulgado, foi capturado "em represália pela prisão, por parte das forças do regime, de parentes de um dos homens armados". Rahman disse que as negociações estão em andamento para libertá-lo.

A província de Daraa é o berço da insurgência contra o governo central e palco de batalhas sangrentas entre as forças do regime e rebeles armados. O governo considera todos os homens armados como rebeldes que lutam para derrubar o presidente Bashar Assad. Muqdad é considerado uma das vozes mais poderosas do regime.

O conflito, que se iniciou com uma revolta pacífica, já deixou mais de 94 mil mortos desde o seu começo, em março de 2011, de acordo com o observatório, baseado em Londres, que conta com uma ampla rede de ativistas, médicos e advogados para seus relatórios.