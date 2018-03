Homens armados tomam platéia de teatro russo como refém Homens armados invadiram um teatro lotado em Moscou e fizeram a platéia refém, informou o Serviço de Segurança Federal. Disparos foram ouvidos do lado de fora do teatro. O teatro, um antiga Casa de Cultura da era soviética, estava apresentando o musical Nord-Ost, uma das produções mais populares da capital russa. Numa entrevista à Rádio Echo, de Moscou, um garoto que foi libertado disse que os homens falavam em uma das línguas do sul da Rússia e exigiam o fim da guerra contra a Chechênia. A agência de notícias Interfax divulgou que uma de suas repórteres estava no interior do teatro no momento da invasão. Ela relatou, por telefone, que os homens armados fizeram disparos para o ar e impediram a saída das pessoas. Já a ITAR-Tass divulgou que os homens estavam colocando minas no teatro. A notícia foi baseada no telefonema de um espectador à emergência da polícia. A mídia russa informou que cerca de 700 pessoas estavam no recinto. A repórter da Interfax disse que o grupo armado é composto por uns 20 homens. Algumas crianças e alguns muçulmanos teriam tido permissão para sair do local. Unidades da polícia e a força especial Alpha foram ao local e cercaram o teatro. O presidente russo, Vladimir Putin, foi imediatamente comunicado sobre o assalto, e o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, já está no local.