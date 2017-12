Homens atacam campo militar no Paquistão

ISLAMABAD - Dois suicidas atacaram um acampamento militar no noroeste do Paquistão, desencadeando um tiroteio no qual os atacantes foram mortos e outros dois soldados feridos, informaram funcionários de segurança paquistaneses .

As autoridades disseram que o ataque ocorreu na manhã de sexta-feira. Um deles detonou seu colete com bombas e o outro foi morto por atiradores que estavam no campo, na região tribal de Khyber, fronteira com o Afeganistão.

As autoridades pediram para não ter os nomes revelados. Já os representantes das Forças Armadas não comentaram o assunto. Asad Mansoor, porta-voz do grupo militante Jamaat-ul-Ahrar, reivindicou a responsabilidade do ataque em um comunicado, mas não deu mais detalhes.

Forças de segurança paquistanesas organizaram vários ataques contra Talibã e outros grupos militantes em Khyber nos últimos tempos, mas a violência na região continua. / AP