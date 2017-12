Homens atiram em comboio do ministro do Interior palestino Palestinos abriram fogo na tarde deste domingo contra o comboio que levava o ministro do Interior, Said Siyam, em Gaza. Segundo oficiais palestinos, ninguém ficou ferido no incidente. Khaled Abu Hilal, porta-voz do ministério, afirmou que o tiroteio tinha como intenção atingir o ministro e não foi apenas uma causalidade. Os atiradores, que estavam em um carro próximo ao comboio, acertaram um carro, mas não o que levava Siyam, afirmou o porta-voz.