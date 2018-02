Homens-bomba atacam complexo de tribunais no Paquistão; 4 mortos

O ministro da Informação da província, Mian Iftikhar, disse que um dos homens-bomba se explodiu do lado de fora do complexo, causando as mortes, enquanto o outro entrou no edifício em uma aparente tentativa de invadir uma prisão e soltar militantes detidos no local.

Ele levou reféns e depois foi morto a tiros por forças de segurança, contou Iftikhar.

Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pela operação. Forças da polícia isolaram as ruas ao redor do complexo.

Militantes do Taliban, que são próximos da Al Qaeda, estão lutando para derrubar o governo do Paquistão, apoiado pelos EUA, e impor sua versão radical do islã. Eles miram o Exército, forças de segurança e civis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Jibran Ahmad)