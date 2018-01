Homens-bomba matam ao menos 61 em mercado no Iraque Pelo menos 61 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em um atentado suicida em um mercado popular no bairro do Shaab, no norte de Bagdá. O ataque de dois homens-bomba nesta quinta-feira, 29, segue a onda de violência sectária de sunitas contra xiitas que matou quase 200 pessoas nos últimos dois dias. O bairro, de maioria xiita, foi um dos primeiros focos de busca de soldados americanos e iraquianos por militantes xiitas e armamentos no início do novo plano de segurança para o país, iniciado há pouco mais de um mês. A princípio, autoridades locais haviam informado que o número de mortos era de apenas três, mas já tinham previsto que o número aumentaria porque o mercado estava lotado. Na última terça-feira, 27, dois caminhões-bomba mataram 140 pessoas na cidade de Tal Afar, reduto xiita, segundo dados do governo da província de Nineveh. Em represália ao atentado milicianos xiitas e a Polícia local assassinaram, na quarta, mais de 60 civis sunitas, entre eles mulheres e crianças.