Homens detidos nos EUA não são suspeitos O governador do estado norte-americano da Flórida, Jeb Bush, irmão do presidente GeorgeW, Bush, afirmou que "aparentemente não há nenhuma ameaça terrorista" e nenhum produto explosivo foi encontrado em um dos dois carros que foram parados, esta manhã, em uma rodovia na Flórida. Em declarações transmitidas a todo o país, Bush afirmou que nada tinha sido encontrado até aquele momento, mas destacou que as investigações prosseguiam e que as autoridades estavam vasculhando o segundo veículo. O governador disse que os três homens detidos não eram suspeitos de planejar um atentado, descartando suspeitas que circularam pela manhã. Os dois veículos foram interceptados após a polícia ter recebido uma denúncia de uma mulher, que teria ouvido conversas sobre planejamento de um atentado em Miami. Os carros foram parados após passarem sem pagar por um posto de cobrança de pedágio da estrada interestadual 75 na Flórida. A rodovia Alligator Alley é a principal auto-estrada a partir de Naples até Fort Lauderdale atravessando o parque Everglades, ao sul da Flórida.