Homens matam 4 em centros de reabilitação mexicanos

Nos últimos dois anos, essas gangues mataram dezenas de pessoas em centros de reabilitação em todo o México. Nove pessoas foram assassinadas no Estado de Durango, norte do país, e 19 na cidade de Chihuahua, capital do Estado do mesmo nome onde está localizada Ciudad Juarez, que faz fronteira com El Paso, no Texas.

Em alguns casos, os próprios cartéis operam os centros de reabilitação com o objetivo de recrutar dependentes químicos, que deixam os locais suscetíveis aos ataques de rivais. As disputas entre os cartéis de droga transformaram Ciudad Juárez em uma das mais violentas do mundo.

Em Tamaulipas, outro estado do norte mexicano, soldados mataram dois homens armados que tomavam conta de 16 reféns de um sequestro, informou o Exército, em comunicado divulgado ontem. Os soldados patrulhavam uma estrada perto da capital, Ciudad Victoria, quando foram atacados. Os soldados revidaram e resgataram o grupo de 13 homens e três mulheres, informou o Exército. As informações são da Associated Press.