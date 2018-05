Homicídios ligados ao tráfico superam 30 mil no México Os assassinatos atribuídos ao narcotráfico no México superaram o número de 30.100, desde que o presidente Felipe Calderón desfechou a guerra contra as drogas em dezembro de 2006. Dados da procuradoria-geral da República Mexicana divulgados hoje assinalam que entre janeiro e novembro deste ano foram cometidos 12.456 homicídios, elevando para 30.196 o total de homicídios relacionados à guerra contra as drogas desde dezembro de 2006. As informações são da Associated Press.