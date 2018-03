Homicídios passaram de 27 mil no ano passado O número de homicídios no México cresceu 5,6% em 2011 em relação ao ano anterior e, embora tenha ocorrido uma redução em alguns Estados mais afetados pelo narcotráfico, em outros - onde a presença do crime organizado parece ter aumentado - houve um incremento superior a 100% nos homicídios. A informação preliminar, divulgada ontem, assinala que no ano inteiro ocorreram 27.199 homicídios.