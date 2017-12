Honda construirá nova fábrica de motos na Índia A Honda construirá uma nova fábrica na Índia, que terá capacidade para produzir 1,5 milhão de motocicletas, informa o jornal "Nihon Keizai". Segundo o "Nihon Keizai", a fábrica será construída na localidade de Haridwar, cerca de 200 quilômetros de Nova Délhi, e demandará um investimento de 19 bilhões de rupias (cerca de US$ 414 milhões). A expansão estará a cargo da Hero Honda, empresa na qual o fabricante japonês possui 26% de capital e que, junto a Honda Motorcycle and Scooters Índia, fabrica motos dessa marca no país. A construção da nova fábrica aumentará em 50% o número de motocicletas produzidas pela empresa na Índia, e elevará para 60% sua participação no mercado do país até 2010, afirma o jornal. O mercado de motocicletas da Índia alcançou os sete milhões de unidades em 2005 e, segundo a publicação, em 2010 chegará aos 12 milhões.