Honduras anuncia novo plano contra o narcotráfico O governo de Honduras vai instalar uma unidade especial de polícia para combater a passagem de drogas da Colômbia para os Estados Unidos pela costa atlântica do país. "Trataremos de eliminar o flagelo do narcotráfico em nosso país", disse na quarta-feira, 14, em uma entrevista coletiva o ministro de Segurança, general Alvaro Romero. Romero indicou que as instalações policiais serão situadas na província de Gracias a Dios, ao nordeste de Honduras e na fronteira com a Nicarágua. A unidade especial operará com a assessoria da Agência antidrogas dos Estados Unidos. As extensas e desertas praias de Gracias a Dios são usadas com freqüência pelos narcotraficantes internacionais. Romero informou que o governo vai criar um centro de treinamento contra as drogas em Honduras, que poderá ser usado também pelo México e América Central. A decisão foi informado após Romero se reunir com o presidente Manuel Zelaya. Como resultado, o Conselho nacional de narcotráfico foi reativado. Romero disse ainda que o governo se dispõe a mandar o exército para as ruas para reforçar o combate. A população tem reclamado do aumento da violência e exige uma ação forte de Romero. O ministro enfrenta uma insubordinação de seus altos oficiais que exigem melhores salários e mais benefícios sociais. Quatro altos oficiais foram assassinados em apenas dois meses.