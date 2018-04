Honduras demite chefe da migração que deportou cônsul O governo de Honduras destituiu, na sexta-feira, o chefe de migração do país, general Nelson Willy Mejía, por este impedir a entrada em Honduras e deportar a cônsul do Brasil em Porto Príncipe. "Se destituiu de imediato esse funcionário público por haver dado um trato indigno a uma diplomata", afirmou em entrevista coletiva o ministro de Governo e Justiça (Interior), Africo Madrid. O Escritório de Migração é subordinado a esse ministério. "O novo governo (do presidente Porfirio Lobo, que assumiu na quarta-feira) já se desculpou com o Brasil", acrescentou Madrid.