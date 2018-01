Honduras derruba avião colombiano com mil quilos de cocaína As forças armadas hondurenhas interceptaram e derrubaram nesta segunda-feira um pequeno avião da Colômbia que transportava cerca de 1.000 quilos de cocaína, informaram as autoridades. Os dois tripulantes morreram na queda do bimotor na região sul de Honduras. "O avião tentou fugir dos disparos e se refugiar nos céus de El Salvador, mas foi abatido pelo fogo de um avião militar hondurenho, que o perseguiu desde que entrou em Honduras", disse a jornalistas o ministro da Segurança hondurenho, Oscar Álvarez. Os dois ocupantes do avião foram identificados como Juan Jairo Arango García, de 31 anos, e Héctor Mario Yepes Enau, 51 anos, ambos colombianos. Segundo o ministro, além da droga, US$ 8.500 foram encontrados nas roupas dos dois tripulantes. O avião caiu a 200 km de Tegucigalpa e próximo a Choluteca. Ele vinha da Nicarágua rumo a Guatemala. Antes de ser abatido, a aeronave foi perseguida por avião da Força Aérea Hondurenha (FAH). ?Os pilotos do avião não pediram permissão para voar no espaço aéreo hondurenho. A FAH pediu várias vezes que se identificassem, mas não obteve resposta?, disse Alvarez. Só neste ano, as autoridades de Honduras já apreenderam cerca de 1.200 kg de cocaína vindo da Colômbia com destino aos Estados Unidos. Há 12 dias, outro avião colombiano foi obrigado a fazer um pouso de emergência em Honduras. 397 kg de cocaína foram encontrados.