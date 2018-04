Honduras detém jornalistas e corta sinais de TV Policiais hondurenhos detiveram hoje quatro jornalistas da agência de notícias "Associated Press" e três da emissora de televisão venezuelana Telesur, no hotel onde estão hospedados em Tegucigalpa, capital do país. Todos foram levados em um veículo militar até um escritório da imigração, onde dois policiais pediram para ver os vistos nos passaportes dos jornalistas. Todos foram liberados pouco tempo depois. Mais cedo, foram desconectados do sistema de canais a cabo de Honduras algumas emissoras, como a CNN em espanhol.