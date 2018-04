Honduras e Jamaica debatem prisão de 32 pescadores

A chancelaria disse, em comunicado, que "a comissão oficial tem o objetivo de garantir os direitos humanos de nossos compatriotas" e resolver os problemas legais que possam estar enfrentando. Entre os dias 7 e 13 de janeiro patrulhas jamaicanas confiscaram as embarcações "MissCassandra" e "Sensación", de bandeira hondurenha, e deteve seus ocupantes por pesca ilegal em suas águas territoriais.

No primeiro incidente, Honduras afirmou que os jamaicanos atacaram uma embarcação a tiros, mataram seu capitão e detiveram parte dos tripulantes. Na ocasião, Honduras protestou com o governo da Jamaica pelo uso excessivo da força, acusação negada pelas autoridades jamaicanas. Após a queda, em junho de 2009, do presidente hondurenho Manuel Zelaya, a Jamaica não reconheceu o governo de Porfírio Lobo, eleito após as eleições gerais de novembro daquele ano. As informações são da Associated Press.