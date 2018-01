Honduras é o primeiro. Anuncia retirada de tropas do Iraque O presidente Ricardo Maduro anunciou hoje a retirada dos 370 soldados hondurenhos em missão humanitária no Iraque. Durante uma entrevista coletiva, Maduro afirmou que "a permissão outorgada pelo Congresso vencerá em julho, quando o Iraque elegerá seu novo governo e retornará à normalidade, à paz". Maduro acrescentou que "apenas se as Nações Unidas solicitarem, Honduras reavaliaria sua participação militar no Iraque, mas como as coisas estão atualmente, não tenho a intenção de solicitar ao Congresso uma ampliação do prazo". Por sua vez, o ministro da Defesa Federico Brevé afirmou que o retorno das tropas hondurenhas coincide com a decisão prévia no mesmo sentido do presidente eleito do governo espanhol, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Depois de vencer as eleições de domingo, Zapatero informou sua decisão de retirar as tropas espanholas da chamada força Plus Ultra do Iraque, que além de Espanha e Honduras, abriga também soldados de El Salvador, Nicarágua e da República Dominicana.