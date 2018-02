Honduras também retirará tropas do Iraque O presidente de Honduras, Ricardo Maduro, anunciou na noite desta segunda-feira a retirada das tropas de seu país do Iraque, "no menor tempo possível e em condições de segurança". Maduro assinalou que, apesar da decisão da retirada das tropas, "Honduras continuará cooperando no campo político e diplomático para contribuir para o bem-estar do povo iraquiano por meio da consolidação de um regime democrático". A iniciativa do presidente de Honduras ocorreu um dia depois do anúncio - por parte do novo primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero - da repatriação das tropas espanholas do Iraque. O contingente hondurenho está em Nayaf, ao Sul de Bagdá, desde agosto do ano passado, sob o comando da Espanha. A base, de 370 membros, foi atacada pelos rebeldes seis vezes somente na semana passada. Não houve vítimas.