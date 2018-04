Hondurenha diz que eleição foi 'continuidade do golpe' A hondurenha Lorena Zelaya - que apesar da coincidência de nome não tem parentesco com o presidente deposto Manuel Zelaya - avaliou hoje que o processo eleitoral no país da América Central "foi um teatro do qual o povo não participou". Representante da Frente Nacional de Resistência Popular em Tegucigalpa, Lorena Zelaya classificou a eleição de Porfírio Pepe Lobo como uma "continuidade do golpe" e pediu a convocação de uma assembleia constituinte para aprovar mudanças na legislação do país.