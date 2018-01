Hong Kong: apesar de perder debate, Tsang deve ser reeleito No segundo e último debate pela TV entre os dois únicos candidatos ao comando do Executivo de Hong Kong, Alan Leong voltou a superar Donald Tsang, que no entanto continua liderando as pesquisas de intenções de voto. O debate foi o segundo e último antes das eleições de 25 de março. Tsang já garantiu cerca de 650 votos dos 800 membros do colégio eleitoral. Segundo o programa de opinião pública da Universidade de Hong Kong, das 520 pessoas entrevistadas após o debate, 38,8% preferiram a atuação de Leong, líder do Partido Cívico. Tsang, atual chefe executivo de Hong Kong, obteve 38,5%. No entanto, quando a pergunta para as mesmas pessoas foi em quem votariam se a eleição fosse hoje, apesar de em Hong Kong não existir o sufrágio universal, 64,8% apoiaram Tsang, contra 21,9% dos seguidores de Leong, segundo o jornal The Standard. Leong já fez história como primeiro candidato de oposição a disputar uma eleição para o Executivo. A novidade criou tensão no governo central chinês, que apóia Tsang e não gosta das reivindicações do Partido Cívico, que pede uma vida política mais democrática em Hong Kong. Cheng Siwei, um dos líderes chineses do Congresso Nacional Popular (CNP, legislativo), afirmou na terça-feira, 13, que a população de Hong Kong não deve se preocupar com a política, e sim se dedicar ao desenvolvimento econômico da ex-colônia.