Hong Kong doará mais de US$ 240 milhões para Sichuan

Hong Kong doará 1,665 bilhão de iuanes (US$ 243 milhões de dólares) para reconstruir a província de Sichuan (sudoeste), a mais afetada pelo devastador terremoto do dia 12 de maio que deixou cerca de 88.000 mortos e desaparecidos. Segundo informou o Governo do território, o dinheiro será usado em 20 projetos de infra-estruturas básicas, como estradas, cinco escolas e nove hospitais, embora a maior verba corresponderá à reconstrução da reserva natural de Wolong, o maior santuário mundial de ursos panda. Esta reserva, habitat natural de mais de 150 pandas selvagens, sofreu graves danos por causa do terremoto, de 8 graus de magnitude na escala aberta de Richter. Quatorze dos 32 recintos para estes animais em Wolong foram danificados pelo tremor, que matou um exemplar em um corrimento de terra, feriu um segundo, e provocou o desaparecimento de outro. Calcula-se que os trabalhos de reabilitação de Wolong durarão no mínimo três anos. Além disso, as autoridades de Hong Kong disseram que outros 100 milhões de iuanes serão destinados a projetos de ONGs que trabalham na região, em tarefas de ajuda direta aos afetados.