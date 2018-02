Hong Kong inicia negociações com estudantes na 3ª feira A secretária-chefe de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou que vai iniciar negociações com líderes estudantis na terça-feira. Esta será a primeira reunião presencial entre o governo e estudantes, que realizam manifestações em favor da democracia no território desde o mês passado. Segundo Lam, o encontro terá duração de duas horas e será transmitido pela televisão. No início do mês, o governo cancelou uma reunião agendada para o dia 10 de outubro.