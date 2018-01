Hong Kong põe 24 pacientes em quarentena Um hospital público de Hong Kong colocou em quarentena 24 de seus pacientes depois de sete de seus atendentes apresentarem sintomas de gripe, embora nenhum dos sete tenha tido resultado positivo nos testes de Sars a que foram submetidos. Cinco enfermeiras e dois auxiliares de saúde que trabalham na ala E3 do hospital Alice Ho Miu Ling Nethersole, no subúrbio deTai Po, apresentaram sintomas como tosse, dor de garganta e febre na última sexta-feira, disse a porta-voz do hospital, Ellen Wong. Cinco dos atendentes voltaram ao trabalho enquanto outros dois continuam em licença médica, disse Wong. Nenhum dos dois está sendo tratado no hospital, acrescentou. Os 24 pacientes estão sendo mantidos em quarentena desde segunda-feira após apresentarem febre baixa e tosse, disse Wong. Tosse, febre e sinais de pneumonia são sintomas comuns nos casos da síndrome respiratória aguda severa, ou pneumonia asiática. A diretoria do hospital disse em um comunicado que três pacientes da ala E3 do hospital apresentaram febre por problemas de doenças crônicas. Um deles, uma mulher de 83 anos, morreu nesta quarta-feira por ?obstrução pulmonar crônica?. O diretor médico do hospital, doutor Yeoh Eng-kiong, disse que os testes preliminares mostraram que os testes dos sete atendentes não apresentaram sinais positivos do coronavírus causador da Sars, e que eles estão sendo submetidos a outros exames para identificar a causa da doença.