Hong Kong propõe sanções mais rígidas para evitar Sars O governo de Hong Kong propôs neste sábado a imposição de multas mais altas e outras sanções a pessoas que reincidam em práticas contra a salubridade. A proposta foi apresentada semanas depois de a Sars ter sido erradicada do território.O secretário de governo Donald Tsang disse que em dezembro a administração de Hong Kong começará uma consulta ao público para avaliar uma proposta de proibição à venda e criação de algumas aves para evitar problemas similares a uma doença que deixou seis mortos no território em 1997. A Sars matou 299 pessoas em Hong Kong, mas não foi relacionada com frangos. Em Cingapura, o governo local aproveitou a 38ª comemoração da data nacional para festejar a erradicação da Sars, apesar de as preocupações com ações extremistas e o crescente desemprego tenham atrapalhado um pouco a festa.