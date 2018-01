Hong Kong terá trem de alta velocidade para a China Autoridades chinesas deram apoio à construção de uma linha ferroviária de alta velocidade ligando Hong Kong à província chinesa de Guangdong, informa o administrador de Hong Kong, Tung Chee-hwa. Tung disse que Pequim endossou o projeto, que ligará Hong Kong com a cidade de Shenzhen e a capital provincial Guangzhou. Além disso, teve início a construção da primeira auto-estrada expressa ligando Shenzhen a Hong Kong. A estrada, de seis pistas, estará pronta no final de 2005, informa a porta-voz do Escritório de Ambiente, Obras e Transporte, Joyce Yip. A auto-estrada e o trem de alta velocidade são parte de um plano de infra-estrutura para reforçar os laços comerciais entre Hong Kong e Guangdong. China e Hong Kong também concordaram em construir uma ponte até o enclave de cassinos de Macau.