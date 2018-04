Hosni Mubarak será transferido para prisão pela 1ª vez

Primeiro, ele foi mantido em um hospital de um resort às margens do Mar Vermelho, na cidade de Sharm el-Sheikh; depois, foi transferido para um hospital militar no Cairo. De acordo com autoridades egípcias, agora ele ficará no hospital-prisão Tora, no Cairo, que será reformado "em tempo recorde".

Cerca de 50 partidários do regime de Mubarak que estão atualmente presos em Tora serão transferidos para cinco diferentes cadeias na região do Cairo. Entre eles, estão dois filhos do ex-ditador. As informações são da Associated Press.