Hospitais na fronteira com Haiti estão lotados, diz ONU Os hospitais da República Dominicana na fronteira com o Haiti estão "lotados" com vítimas do terremoto e os estoques de combustível estão chegando a níveis críticos, informou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU). O aviso foi feito no momento em que a ajuda da ONU foi ampliada para abranger mais pessoas em comunidades afastadas do Haiti. A iniciativa tem como objetivo atender as necessidades de 1 milhão de sobreviventes do tremor de 7,0 graus na escala Richter, ocorrido na terça-feira.