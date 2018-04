Hospital de campanha está pronto para funcionar no Haiti

Pela manhã foram realizadas ainda algumas obras de infraestrutura com o apoio de engenheiros do Exército, como a colocação das seis caixas de água para o abastecimento. Os equipamentos do hospital estão instalados em 17 módulos, incluindo centro cirúrgico, raio-X, ambulatórios e laboratório de análises clínicas, além de UTI e leitos para internações de curto período.

Até o início da tarde, os equipamentos da unidade celular de intendência, que oferecem suporte ao hospital, deverão estar prontos, assim como a estrutura de segurança da unidade, que funcionará ao lado da base brasileira no Haiti.

Cinquenta militares da área de saúde, entre médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos, foram enviados a Porto Príncipe, além das equipes de apoio.

Ajuda humanitária

A aeronave C-130 Hércules da FAB decolou nesta tarde da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com mais ajuda humanitária ao Haiti. À bordo está o General Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi o comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti (Minustah) de 2007 a 2009, além de militares do Exército, técnicos da Embratel e representantes da Defesa Civil.

Dez toneladas de mantimentos e medicamentos da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro seguem a bordo como ajuda humanitária para as vítimas do terremoto naquele país. É a 12ª missão desde o início da operação de socorro.

Nesta madrugada, 30 militares de infantaria da FAB seguiram para o país para coordenar a segurança do hospital de campanha. No mesmo voo, realizado por um Boeing 707, foram enviadas oito toneladas de suprimentos.