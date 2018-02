Hospital desaba parcialmente na Índia

O policial Upendra Jain disse que entre 25 e 30 pessoas estavam no primeiro andar, na enfermaria feminina, quando o teto cedeu. A causa do desabamento ainda é desconhecida.

De acordo com Jain, as pessoas resgatadas não apresentam ferimentos graves. Bhopal, que é capital do Estado de Madhya Pradesh, fica a 700 quilômetros ao sul de Nova Délhi.

O desabamento de prédios é comum na Índia, já que os construtores tentam cortar custos utilizando materiais de má qualidade. Estruturas com vários andares são erguidas sem a supervisão adequada. A grande demanda por moradias nas proximidades das cidades e o alto índice de corrupção geralmente resultam no acréscimo de andares não autorizados ou na construção ilegal de prédios.

No início deste mês, pelo menos 72 pessoas morreram quando um prédio residencial de oito andares, que fora ilegalmente construído, desabou nas proximidades de Mumbai, a capital financeira do país. Outras 70 pessoas ficaram feridas quando um prédio no subúrbio de Thane, em Mumbai, cedeu em 4 de abril. As informações são da Associated Press.