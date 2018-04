Hospital Geral ainda aguarda reconstrução Quando o terremoto atingiu Porto Príncipe, há um ano, as 106 enfermeiras do Hospital da Universidade do Estado do Haiti (HUEH), o principal do país, estavam reunidas em um seminário. As colunas do amplo salão da conferência não resistiram aos 7 graus do sismo e todas morreram soterradas. Em 12 segundos, o HUEH tornou-se um hospital sem enfermeiras.