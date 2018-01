Hospital no Iêmen é atacado e pelo menos 4 morrem

PARIS - Um hospital do grupo Médicos Sem Fronteiras foi atingido por um ataque no norte do Iêmen neste domingo, 10, que matou pelo menos quatro pessoas e feriu dez, informou a entidade humanitária. O episódio é o mais recente de uma série de incidentes fatais em instalações da organização humanitária no país.

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) disseram que o hospital em Razah, distrito da província iemenita de Saada, foi atingido por volta das 9h20 (hora local). A explosão destruiu vários prédios no complexo e as mortes podem aumentar se houver pessoas entre os escombros, disse o grupo em comunicado.

O MSF disse que não conseguiu confirmar a origem do ataque, mas aviões estavam sobrevoando a área no momento. Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita tem realizado ataques aéreos no Iêmen desde março passado, com o objetivo de atingir rebeldes houthis, apoiados politicamente pelo Irã. A província de Saada é um foco de concentração dos houthis.

A coalizão saudita ainda não havia comentado o assunto. Com a explosão deste domingo, é a terceira vez que uma instalação do MSF no Iêmen é alvo de um ataque desde o início do conflito no país. Em 27 de outubro, o grupo disse que ataques da coalizão saudita atingiram outro hospital na província de Saada, enquanto a Arábia Saudita negou responsabilidade no caso, dizendo que não havia aviões da coalizão no local atingido. O grupo informou anteriormente também que outro ataque em 3 de dezembro atingiu um posto de saúde na cidade de Taiz, no sul iemenita. As informações são da Dow Jones Newswires.